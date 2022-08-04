أفواج عظيمة في صحن الطواف مشتاقة للمس الكعبة

محمد بن مسعود - الدمام - توافدت أفواج عظيمة على صحن الطواف بالكعبة المشرفة، فرحاً بثوبها القشيب وركنيها بعد رفع الحواجز حولها.

وأظهر مقطع فيديو بثته “الإخبارية”، أفواجاً عظيمة في صحن الطواف مشتاقة للمس ثوب الكعبة المشرفة وتقبيل الحجر الأسود.

موافقة على رفع الحواجز:

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أعلن عن صدور الموافقة الكريمة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة وذلك تزامناً مع بدء موسم العمرة.

وأكد أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصاً مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنًا مع موسم العمرة.