محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أقامت غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية ولجنة المكاتب الهندسية أمس، ورشة تعريفية حول الكود العمراني للمسار الرياضي بالتعاون مع مؤسسة المسار الرياضي، بمشاركة عدد من العقاريين والمهندسين.
واستعرضت المؤسسة، أهم ضوابط الكود العمراني لمشروع المسار الرياضي على طريق الأمير محمد بن سلمان، حيث أوضحت ضوابط البناء والضوابط المعمارية ونماذج وأنماط التطوير، كما سلطت الضوء على أهداف المشروع ودوره في تحقيق البيئة الحضرية المستدامة من خلال رفع مستوى جودة التصاميم المعمارية وتنظيمات التخطيط العمراني وأنظمة البناء.
وأكد مدير إدارة التخطيط العام والكود العمراني بالمؤسسة المهندس عبدالله البشر، أهمية المشروع المستقبلية ودوره في تحقيق جودة الحياة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030،
موضحاً أن المشروع يقع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، كما يتضمن المشروع عدداً من المساحات الخضراء المفتوحة، ومواقع لممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة، وبعض المعالم الفنية المميزة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر “غرفة الرياض” تقيم ورشة للتعريف بالكود العمراني للمسار الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.