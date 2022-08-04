“غرفة الرياض” تقيم ورشة للتعريف بالكود العمراني للمسار الرياضي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أقامت غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية ولجنة المكاتب الهندسية أمس، ورشة تعريفية حول الكود العمراني للمسار الرياضي بالتعاون مع مؤسسة المسار الرياضي، بمشاركة عدد من العقاريين والمهندسين.

واستعرضت المؤسسة، أهم ضوابط الكود العمراني لمشروع المسار الرياضي على طريق الأمير محمد بن سلمان، حيث أوضحت ضوابط البناء والضوابط المعمارية ونماذج وأنماط التطوير، كما سلطت الضوء على أهداف المشروع ودوره في تحقيق البيئة الحضرية المستدامة من خلال رفع مستوى جودة التصاميم المعمارية وتنظيمات التخطيط العمراني وأنظمة البناء.

وأكد مدير إدارة التخطيط العام والكود العمراني بالمؤسسة المهندس عبدالله البشر، أهمية المشروع المستقبلية ودوره في تحقيق جودة الحياة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030،

موضحاً أن المشروع يقع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، كما يتضمن المشروع عدداً من المساحات الخضراء المفتوحة، ومواقع لممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة، وبعض المعالم الفنية المميزة.