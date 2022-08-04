بـ47 مئوية رفحا وحفر الباطن الأعلى حرارة .. وأبها الأدنى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينتا رفحا وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ47 مئوية، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ 16 درجة مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: رفحا وحفر الباطن 47 درجة مئوية، وسكاكا 46، والدمام وعرعر والأحساء 45، وبريدة والخرج والقريات 44 مئوية.
والرياض والعلا وطريف 43، والمدينة المنورة وتبوك وحائل 42، ومكة المكرمة والدوادمي ووادي الدواسر 40، وجدة وينبع 37، وجازان 34، ونجران والطائف 32، وأبها والباحة 26 مئوية.
اما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها 16 درجة مئوية، والباحة وجازان 17، ونجران والقريات وبيشة والطائف 24، وطريف وشرورة 26، والوجه والقنفذة 28 مئوية.
ومكة المكرمة وتبوك وينبع ووادي الدواسر 29، وجدة وحائل والدوادمي 30، والرياض وسكاكا والمجمعة والأحساء والعلا 32، والمدينة المنورة والدمام وبريدة وعرعر والخرج ورفحا 33، وحفر الباطن 34 مئوية.
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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الخميس، أن الفرصة لا تزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.
وأضاف مركز الأرصاد أن الحالة المطرية السابقة تشمل مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.
في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).
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