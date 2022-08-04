شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتفق مع ثلاثي الفريق للتجديد بالفترة المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، اتفق مع ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقودهم خلال الفترة المقبلة.

ويرغب الزعيم في تأمين نجومه والحفاظ على وجودهم، من أجل رغبته في الحفاظ على لقب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصةً أن الفريق يعاني من فترة إيقاف قيد.

الهلال ممنوع من القيد بسبب التجديد مع كنو

ويُعاقب الهلال بإيقاف القيد فترتين، بسبب تجديد عقد محمد كنو نجم الفريق، رغم توقيعه مع نادي النصر الغريم التقليدي، في الفترة القانونية.



الهلال يتفق مع المعيوف والبليهي على التجديد

وأكدت صحيفة "الرياض السعودية"، عن توصل الإدارة الهلالية لاتفاق مع كل من الحارس عبدالله المعيوف والمدافع علي البليهي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم؛ لتجديد عقودهم، بشكل رسمي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد المعيوف والبليهي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في 30 يونيو من الموسم المقبل.

كاريلو يقترب من الاستمرار مع الهلال بعقد جديد

وتابعت: "كما اقترب الهلال، من تجديد عقد نجمه البيروفي أندريه كاريلو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي في الصيف المقبل أيضًا".

وكان الهلال تعاقد مع كاريلو، في صيف 2018، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، ويقدم مستويات مميزة مع الفريق، وعنصر أساسي مع الأرجنتيني دياز المدير الفني.

واختتمت: "تجديد عقود الثلاثي يأتي بعد تألقهم البارز مع الفريق ومساهمتهم في تحقيق دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم".