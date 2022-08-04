شكرا لقرائتكم خبر عن رغم حرمانه من القيد.. الهلال يقترب من خطف " قناص الكالتشيو " والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس من العاصمة الايطالية روما عن وجود رغبة قوية لدى مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الحصول على توقيع واحد من أهم اللاعبين الناشطين في الكالتشيو.

الهلال يستهدف ضم شوموردوف مهاجم روما

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر قالت بعض التقارير الصحفية أن مسؤولو نادي الهلال السعودي يرغبون في الحصول على توقيع النجم الدولي الأوزبكي شوموردوف لاعب نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب الكثير من التقارير الصحفية فإن مسؤولو الزعيم إجتمعوا مؤخرًا مع وكيل أعمال اللاعب الأوزبكي شوموردوف من أجل بحث إمكانية الحصول على توقيعه والانضمام لصفوف الزعيم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وعللت بعض المصادر الصحفية تلك المفاوضات بأن روما سيوافق على رحيل اللاعب الذي طالب الإدارة بالموافقة على أي من العروض المغرية التي تصل له وبالأخص أنه يسعى لخوض تجربة إحتراف جديدة خارج الكالتشيو.

وعلى الرغم من حرمان الهلال من القيد بسبب مشكلة اللاعب محمد كنو لكن الإدارة رفعت تظلم للجنة التحكيم من أجل رفع الإيقاف وهو ما يسمح لهم بضم بعض الانتدابات الجديدة خلال الموسم القادم الذي ينطلق في أواخر شهر أغسطس الجاري.