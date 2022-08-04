شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. حمد الله يطلب العودة للنصر لمنع إيقافه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل في قضية نادي النصر ضد اتحاد جدة وعبد الرازق حمدالله لاعب الفريق، المُثارة خلال الأيام الماضية.

وكان حمد الله انتقل إلى صفوف اتحاد جدة خلال شهر يناير الماضي، بعدما لعب لنادي النصر من الفترة 2018 حتى 2021، قدم خلالها مسيرة حافلة.

ووقع حمد الله مع العالمي، في صفقة انتقال حر، ليقوم النصر برفع قضية، إلى لجنة الاحتراف السعودية، يتهم فيها الاتحاد بتحريض اللاعب على الرحيل من ناديه في الفترة الغير قانونية.

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وأكد أحمد الشيخي القانوني الشهير لدى فيفا، أن إدارة نادي الاتحاد، قدمت مجموعة من الأدلة إلى الاحتراف، أثناء التحقيق في القضية، لمنع معاقبة النادي وحمد الله، بالفترة المقبلة.

وكتب الشيخي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من بين الأدلة التي قدمها نادي الاتحاد، لنفي تهمة تحريض عبدالرزاق حمد الله، على الرحيل عن قلعة العالمي، والانتقال إلى العميد، هو طلب النجم المغربي نفسه، العودة إلى النصر مجددًا.

وأضاف: "الاتحاد أخبر لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، أن حمد الله، طلب من إدارة النصر، العودة إلى الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد أيام قليلة، من فسخ عقده، في شهر نوفمبر الماضي".



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وتابع: "مسؤولو العميد أكدوا في التحقيق، أنه كيف يكون قد حرضوا اللاعب، على الرحيل عن النصر، خلال الفترة المحمية من عقده، وهو قد طلب العودة إلى فريقه السابق، بعد الفسخ".

واختتم: "استخدام هذا الدليل جاء من جانب العميد، في محاولة منهم لمنع العقوبات وإيقاف النادي من فترة قيد وإيقاف اللاعب كما حدث".

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، أعلنت إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر، بعدما قدم نادي النصر فريقه السابق، تسجيلات صوتية، تؤكد دخول الاتحاد في مفاوضات غير قانونية مع عبد الرزاق حمد الله، قبل انتقاله في يناير الماضي.

كما قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، إيقاف نادي الاتحاد من التعاقدات، لفترة تسجيل واحدة وهي فترة الانتقالات الشتوية.



- عقوبات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالدوري السعودي



وجاءت باقي العقوبات كالآتي: فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على المغربي عبدالرزاق حمدالله، بالإضافة إلى إيقاف حامد بن موسى البلوي المدير التنفيذي لنادي اتحاد جدة، لمدة 6 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال سعودي، وإيقاف مشعل بن أحمد السعيد مدير الكرة بنادي اتحاد جدة، لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى تغريم نادي اتحاد جدة، 500 ألف ريال سعودي، بسبب دخوله في مفاوضات مع حمدالله أثناء تواجده مع العالمي واتهامه بتحريض اللاعب على المغادرة.