شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يقترب من اتحاد جدة ومفاضله بينه وبين نجم الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل اتحاد جدة تحت قيادة مديره الفني المخضرم، نونو سانتو محاولاته من أجل تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2022-2023 وبداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

نونو سانتو يسعى للتعاقد مع جناح للفريق

وتقوم إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، بعقد اتصالات مستمرة مع البرتغالي نونو سانتو من أجل الحديث عن الصفقات الجديدة المنتظرة للعميد في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويريد المدير الفني البرتغالي لنادي اتحاد جدة التعاقد مع جناح قوي صاحب نزعة هجومية ومهارات فردية خاصة بعد أن ظهر ذلك جيدا في المباراة الودية التي أقامها الفريق السعودي أمام لويزيرين السويسري.

بن شرقي يدخل دائرة اهتمامات نونو سانتو

ويفاضل سانتو الآن بين المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك والتعاقد مع هيلدر كوستا جانح ليدز يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان قد قام بن شرقي بالإعلان رسميا عن رحيله عن صفوف الزمالك في الفترة الماضية مما يشير إلى إمكانية انتقاله للدوري السعودي في صفقة مجانية ستنعش هجوم الفريق بشكل كبير.

في المقابل، كانت قد أشارت العديد من التقارير الصحفية عن توصل إدارة اتحاد جدة لاتفاق مع فريق ليدز يونايتد من أجل ضم هيلدر كوستا بعد طلب خاص من نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة.

يذكر أن اتحاد جدة قد نجح في حسم 3 صفقات نارية هذا الموسم حتى الآن بالتعاقد مع أحمد شراحيلي وزكريا هوساوي، بجانب التعاقد مع أجنبي وحيد وهو المصري طارق حامد.

ماذا قدم بن شرقي مع الزمالك

وكان قد أثير الجدل خلال الفترة الماضية حول مستقبل أشرف بن شرقي مع فريق الزمالك، حيث سعت إدارة القلعة البيضاء في مصر في تجديد عقد اللاعب إلا أنهم لم ينجحوا في تلبية مطالب اللاعب ليقرر النجم المغربي الرحيل عن صفوف الدوري المصري بنهاية الموسم الحالي.

وكان قد انتقل بن شرقي لصفوف الزمالك قادما من نادي الهلال السعودي في مطلع موسم 2019-2020 ليشارك مع الزمالك حتى الآن في 108 سجل خلالهم 40 هدفا وصنع 27 آخرين.