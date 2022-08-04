شكرا لقرائتكم خبر عن بمباركة جارسيا.. خطوة واحدة تفصل الوحدة عن ضم نجم النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إقترب فريق الكرة الأول بنادي الوحدة من الحصول على توقيع نجم نادي النصر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل إنطلاقة الموسم الجديد من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الوحدة يقترب من الحصول على توقيع محمد قاسم

محمد قاسم

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فغن الظهير الأيسر لفريق نادي النصر محمد قاسم بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف نادي الوحدة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

وقالت صحيفة “ الرياضية السعودية ” أن إدارة نادي النصر وافقت بعد الحصول على رأي رودي جارسيا المدير الفني للفريق على انتقال قاسم لصفوف الوافد الجديد لدوري المحترفين.

وجاءت موافقة إدارة النصر على إعارة محمد قاسم لصفوف نادي الوحدة بعد أن قام جارسيا بإستبعاده من قائمة الموسم الجديد الذي ينطلق يوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

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وسبق وأن تردد بعض الأنباء مؤخرًا عن دخول عدد من الفرق في منافسة للحصول على توقيع اللاعب أبرزهم الفيحاء وضمك قبل أن تنجح إدارة الوحدة في خطفه.

من هو محمد قاسم لاعب الوحدة الجديد

يُذكر أن محمد قاسم قد بدأ مسيرته الإحترافية مع فريق نادي اتحاد جدة في الفئات السنية المختلفة قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول الذي إنتقل منه معارًا لصفوف نادي الفيحاء.

بعدها إنضم لصفوف نادي الفيصلي ونجح معهم في تقديم الكثير من المستويات المميزة التي أسهمت في تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.