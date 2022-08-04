شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أهلي جدة يستقر على تجديد عقد " المسمار " والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقر مجلس إدارة فريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة السعودي على فتح ملف تجديد عقد واحد من أبرز نجوم الراقي ليبقى في صفوف الفريق خلال المواسم القادمة.

وعلم موقع “ السعودية سبورت 365 ” خلال الفترة الماضية أن الإدارة بدأت بالفعل فتح ملف تجديد عقد النجم علي الأسمري.

أهلي جدة يستقر على تجديد عقد علي الأسمري

علي الأسمري

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن اللاعب إشترط على إدارة ناديه أن يكون التجديد لمدة عام واحد فقط خاصةً أنه يسعى إلى المشاركة رفقة منتخب بلاده في مونديال فيفا قطر2022 خاصةً أنه كان ضمن القائمة التي إختارها هيرفي رينارد المدير الفني للخضر في التصفيات.

ويمتد عقد اللاعب لمدة موسم واحد وهو الذي يمتلك الكثير من العروض لضمه خلال الفترة القادمة سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي.

وعلى الرغم من أن الأسمري لا يفضل المشاركة في دوري الدرجة الأولى “ يلو ” على غرار طلب زميله في الراقي عبد الرحمن غريب الذي طالب بالرحيل بنظام الإعارة لمدة موسم.

حيث يرغب الثنائي في الإبقاء على الفورمة العالية الخاصة بالمشاركة بالمباريات لضمان التواجد في قائمة المنتخب بالمونديال للمرة الأولى في مسيرتهم.

لكن إدارة اتحاد جدة ترفض التفريط في نجوم الفريق وسبق وأن قامت بتجديد عقود الكثير من النجوم أبرزهم هيثم عسيري وزياد الجهني ومحمد المجحد ليكونوا دعامة للفريق للصعود مرة أخرى.