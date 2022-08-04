شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت وكواليس - حمدالله طلب من النصر العودة للفريق مرة أخرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لاتزال المفاجآت تتوالى في قضية النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد أزمة رحيله عن النصر السعودي في نوفمبر الماضي وانتقاله لصفوف اتحاد جدة.

تفاصيل أزمة حمدالله

وانضم النجم المغربي والمهاجم المخضرم إلى نادي الاتحاد السعودي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع النصر لتقوم إدارة النصر بتصعيد الأزمة إلى لجنة الاحتراف السعودية وتتوالى الأزمات يوما بعد يوم.

وبالفعل أصدرت لجنة الاحتراف عقوبات صارمة تجاه اللاعب بالإيقاف والمنع من التسجيل بالإضافة أيضا لمنع الاتحاد من التسجيل.

حمدالله يطلب العودة للنصر

في المقابل، كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي أن إدارة الاتحاد قمت بتقديم بعض الأدلة إلى لجنة الاحتراف أثناء التحقيق في قضية حمدالله.

وأكد الشيخي أنه من ضمنه هذه الأدلة التي قدمها نادي الاتحاد هو دليل نفي تحريض عبدالرزاق حمدالله على الرحيل عن صفوف النصر والانتقال لصفوف الاتحاد السعودي.

وأضاف بأن الدليل هو قيام حمدالله بطلب العودة إلى النصر مجددا بنفسه بعد أيام قليلة فقط من فسخ عقده مع الفريق في نوفمبر الماضي.

ويستند مسؤولو العميد على هذا الموقف لإثبات البراءة من التحريض على ترك اللاعب ناديه السابق، فيرى مسؤولو الاتحاد أنه كيف لهم أن يكونوا قد قاموا بالتحريض على رحيل النجم المغربي واللاعب بنفسه طالب العودة للنصر من جديد.

أرقام حمدالله مع النصر

يذكر أن حمدالله قد شارك مع النصر السعودي في 110 مباراة، سجل خلالهم 115 هدفا في فترة تواجده منذ أغسطس 2018 وحتى نوفمبر 2021.