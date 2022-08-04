“الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الليث والعرضيات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الليث ، والعرضيات، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـعاشرة مساءً.