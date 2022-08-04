اخبار دوليه – وسائل إعلام رسمية: الجيش الصيني يبدأ تدريبات «استراتيجية» حول تايوان

محمد بن مسعود - الدمام - أفاد التلفزيون الرسمي الصيني اليوم الخميس بأن جيش التحرير الشعبي بدأ تدريبات عسكرية تشمل إطلاق ذخيرة حية في المياه والمجال الجوي المحيط بجزيرة تايوان.

ومن المقرر أن تنتهي التدريبات، التي تجرى في ستة مواقع، في الساعة 1200 ظهرا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد. وتأتي التدريبات في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في رحلة نددت بها بكين، التي تعتبر الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي تابعة لها.

وتشطر المناطق التي تجرى فيها التدريبات، في الشمال والشرق والجنوب، 12 ميلا بحريا هي المياه الإقليمية لتايوان، وهو أمر يقول المسؤولون بالجزيرة إنه يتحدى النظام الدولي ويصل إلى حد فرض حصار على مجالها البحري والجوي.

وقال منغ شيانغ تشينغ الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني للتلفزيون الصيني الرسمي إن المواقع تطوق الجزيرة في تشكيل غير مسبوق، ووصف كيف يمكن تنفيذ عملية عسكرية فعلية ضد تايوان.

وأضاف «في الواقع، يتيح هذا ظروفا جيدة جدا لنا عندما نعيد تشكيل المشهد الاستراتيجي في المستقبل بما يؤدي إلى توحيدنا».

وقال إن القوات الصينية في منطقتين قبالة الساحل الشمالي لتايوان يمكن أن تغلق ميناء كيلونج الرئيسي، بينما يمكن شن ضربات من منطقة شرق تايوان تستهدف القواعد العسكرية في هوالين وتيدونغ.

المصدر: رويترز