«دلمون للدواجن» ترفض مقترحاً للدمج مع الشركة «العامة للدواجن» بـ»الإجماع» 

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة دلمون للدواجن عن رفضها المقترح للدمج مع الشركة العامة للدواجن. وجاء في بيان للشركة» تود شركة دلمون للدواجن انه بعد المناقشات بين الطرفين حول تقييم الشركتين، قدمت شركة دلمون للدواجن للطرف الآخر عرضا بخصوص نسبة مبادلة الأسهم بناء على الدراسة التي قام بها المستشار المالي الذي عينته لهذا الغرض، وقد استلمت الشركة من الطرف الآخر عرضا مقترحا مقابلا ناقشه مجلس الادارة وخلص الى رفضه بالاجماع كونه لا يتناسب مع الدراسة المقدمة من المستشار المالي للشركة، وقد أبلغت الشركة في خطابها بتاريخ 19-7-2022 الطرف الآخر بقرار الرفض هذا، وستقوم شركة دلمون للدواجن بإفصاحات إضافية فيما يخص هذا الأمر بشكل مستمر وذلك لضمان الالتزام بالقوانين والاجراءات المطبقة».

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