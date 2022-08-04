صحة المدينة المنورة تُنفّذ 270 جولة رقابية على المستشفيات والمجمعات الطبية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة نفّذت صحة المدينة المنورة 270 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة من 31 يوليو – 4 أغسطس الجاري . وشملت الجولات 70 زيارة للمستشفيات الخاصة والحكومية، و 98 زيارة للمجمعات الطبية، و 102 زيارة لقطاع المنشآت الصيدلانية.

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