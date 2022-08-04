تنبيه عاجل من سفارة المملكة قبل السفر إلى هذه الدولة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات شددت سفارة المملكة لدى بنجلاديش على أهمية حصول المواطنين الراغبين في السفر إلى بنجلاديش على التأشيرة اللازمة للدخول، وذلك منعًا لإعادتهم إلى الوجهة التي قدموا منها.

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