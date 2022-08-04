“البنك المركزي” يعدل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ويطرحها للاستطلاع

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طرح البنك المركزي السعودي، اليوم (الخميس)، مشروع مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني للاستطلاع على منصة “استطلاع” لأخذ آراء المهتمين حياله.
وذكر البنك المركزي أن المشروع يهدف إلى المواءمة مع التحديث الصادر مؤخرًا على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بجانب توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة.
كما يهدف المشروع لتوفير البيئة المناسبة لرفع مستوى إدارة المخاطر وتقديم أفضل الخدمات، في ظل حماية حقوق كافة المتعاملين فيه، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ولفت إلى أن الاستطلاع سيتاح لمدة 15 يوماً، مضيفا أنه يمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
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Source akhbaar24
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