اللجنة السعودية – الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري تجتمع في أكتوبر المقبل

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المناطق-الرياض

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس الأربعاء، أن روسيا اتفقت مع السعودية على عقد اجتماع اللجنة الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي في شهر أكتوبر المقبل.

وقال نوفاك لقناة “روسيا 24”: “في إطار زيارتنا إلى الرياض، بحثنا وتعاوننا الثنائي والتعاون متعدد الأطراف في صيغة “أوبك+”، ومشاريع محددة والإمكانيات الكبيرة في مختلف الصناعات، في المقام الأول الطاقة [المشاريع المشتركة]، والنقل، والإسكان والخدمات المجتمعية، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، والبتروكيميائيات، والتقنيات”.

وأضاف نوفاك: “اتفقنا على أنه في منتصف شهر أكتوبر تقريبًا، سنعقد اجتماعًا دوريًا للجنة الحكومية الدولية بين روسيا والمملكة العربية السعودية في روسيا”.

وأشار نوفاك إلى أن الدول لا تتفاعل فقط في الصناعة والاقتصاد الوطني، ولكن أيضًا في مجالات مثل الطب والتعليم.

هذا وزار نوفاك الرياض في 29 يوليو، حيث أجرى محادثات مع سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وهو الرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية السعودية.

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Source almnatiq

