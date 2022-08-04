إحالة مواطن إلى المحكمة لاحتياله على نساء باحثات عن عمل واستيلائه على صورهن وابتزازهن لمقاصد سيئة

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قال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن تحقيقات نيابة الآداب أثبتت قيام مواطن بالاحتيال على عدة نساء باحثات عن عمل، وذلك بالتواصل معهن واستدراجهن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بإيهامهن أنه سيقوم بتوظيفهن.

وأبان المصدر أن المتهم طلب من ضحاياه بيانات خاصة وصور شخصية، إضافة لصور من الوثائق الرسمية والهوية الوطنية، ومن ثم تخزينها على هاتفه النقال، والقيام بابتزازهن لمقاصد سيئة.

وأوضح أنه جرى إيقاف المتهم وإقامة الدعوى العامة بحقه، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

وأكد المصدر على أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، دعا الجميع إلى ضرورة حماية البيانات الشخصية، وعدم إفشائها، أو الإدلاء بها، إلا للجهات الرسمية أو عن طريق القنوات المعتمدة في هذا الجانب.

وشدد على أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الاحتيال بكافة صوره وأشكاله، وأن من تسول له نفسه باستغلال الأشخاص والاستيلاء على بياناتهم الشخصية، بقصد الإضرار بهم، أو ابتزازهم؛ فسيتم إحالته للمحكمة المختصة لتطبيق العقوبات المشددة بحقه.



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Source akhbaar24

