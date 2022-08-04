“الجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك الخفجي.. وهذه شروطه

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك الخفجي يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس المقبل.

وأوضحت الهيئة شروط الدخول في المزاد، ومنها دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

كما تضمنت الشروط دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، مضيفة أنه يجب على المشتري إخراج السيارات المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد و 10 أيام للسيارات برسم الصادر.

وأكدت أنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، منوهة بأنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.





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Source akhbaar24

