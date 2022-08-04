هل يتأثر ناديا “الهلال” و “الاتحاد” بإيقاف القيد؟

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تعرض الناديان اللذان تنافسا حتى الرمق الأخير من منافسات الموسم الماضي 2021/ 2022 على لقب الدوري لضربة صادمة خلال الموسم المقبل 2022/ 2023.

الهلال الذي توّج باللقب بعدما جمع 67 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي حلّ وصيفًا، أصدرت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراً بإيقاف لاعبه محمد كنو لمدة أربعة أشهر ومنعه من التسجيل في فترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين تبدأ من فترة الانتقالات الصيفية ثم الشتوية.

وهو ما أثر على الهلال خلال الانتقالات الصيفية الجارية؛ إذ لم يبرم أي تعاقد رسمي مع أي لاعب حتى الآن بل مدد تعاقده مع المدير الفني الأرجنتيني لفريقه رامون دياز، كما مدد تعاقده لمدة عام مع مدافعه الكوري الجنوبي جانج هيون سو لمدة عام.

وهو ما دفع إدارة نادي الهلال لاستعجال مركز التحكيم الرياضي للرد سريعًا على طلبها بشأن التدابير الوقتية؛ لرفع قرار منع التسجيل الصادر من غرفة فض المنازعات الخاص بقضية اللاعب محمد كنو مايو الماضي.

وفندت إدارة الهلال في خطابها لمركز التحكيم الأضرار المباشرة المترتبة على البت في قضية كنو والتي يأتي في مقدمتها منع التسجيل في ظل سريان الفترة وبدء تحضيرات الفريق للموسم المقبل.

وتعرض الاتحاد ـ الذي حلّ وصيفًا في النسخة الماضية من الدوري بفارق نقطتين عن الهلال ـ لعقوبة؛ إذ حرمته لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة اعتباراً من فترة التسجيل التالية.

وهنا تم السماح للاتحاد بقيد الصفقات التي سيتعاقد معها خلال الانتقالات الصيفية الجارية إذ ضمّ المصري طارق حامد وتعاقد مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو فيما استعار الظهير الأيسر بنادي أحد زكريا هوساوي على أن يُمنع من القيد في يناير المقبل.

ولكن سيتم إيقاف لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر بسبب ما عُرف إعلاميًا بقضية “التسجيلات”، مما دفع مجلس إدارة نادي الاتحاد لرفع خطاب لمركز التحكيم الرياضي لطلب التدابير الوقتية وتعليق عقوبة إيقاف عبدالرزاق حمدالله لحين النظر في الاستئناف الذي سيقدمه لدى المركز ضد قرارات لجنة الاحتراف.

ويأتي هذا في الوقت الذي دعمت الأندية التي تنافست على صدارة النسخة الماضية من الدوري صفوفها استعدادًا للموسم الجديد بجانب استعداد الفريقين لخوض مسابقات قارية بالموسم المقبل.. فهل يتأثر ناديا الهلال والاتحاد خلال منافسات الموسم المقبل 2202 /2023؟

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Source akhbaar24

