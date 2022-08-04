شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إيقاف حمدالله يقرب اتحاد جدة من صفقة نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس من العاصمة السعودية الرياض بإقتراب فريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة من الحصول على واحدة من الصفقات النارية لتدعيم صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اتحاد جدة يقترب من ضم محمد الصعيري

محمد الصعيري

وعلم موقع “ السعودية سبورت 365 ” من مصادره الخاصة أن إدارة اتحاد جدة إقتربت من التعاقد مع مهاجم نادي الفيصلي محمد الصعيري.

وتأتي خطوة التفاوض مع اللاعب بعد أن قررت إدارة العميد بالتشاور مع المدير الفني الجديد للفريق البرتغالي نونو سبريتو سانتو وبالاخص بعد إيقاف المهاجم الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة أربعة أشهر بواسطة لجنة الاحتراف بالمملكة.

وفي حالة إتمام الصفقة سيكون الصعيري الانتداب المحلي الثاني للعميد خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد الحصول على توقيع زكريا هوساوي الظهير الأيسر لفريق نادي احد الذي تم ضمه على سبيل الإعارة.

وسبق وأن تدرج الصعيري في الفئات السنية المختلفة لفريق نادي الاتحاد ليتنقل بعدها بين الكثير من الأندية لعل من أبرزها خجر والاتفاق بالإضافة إلى التعاون والوحدة وكان نادي الفيصلي آخر المحطات التي لعب لها.

وخاض اللاعب بقميص فريقه العنابي إثنتي عشر مباراة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي نجح خلالها في تسجيل هدف وصنع آخر.