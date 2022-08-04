“الرياض” يربح 1.6 مليار ريال في الربع الثاني بارتفاع 7%

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلن بنك الرياض عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجل صافي أرباح بلغت 1.611 مليار ريال مقابل أرباح 1.512 مليار ريال في الربع المماثل من 2021 بارتفاع 6.55%.
وقالت البنك في بيان نشر اليوم: “”ارتفع صافي الدخل بنسبة 6.6٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيًا ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات.
ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية ، في حين كان هناك انخفاض في صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ، وصافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الأخرى.
ويعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لارتفاع مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى ، قابله جزئيًا انخفاض في مصاريف عمومية وإدارية أخرى”.
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