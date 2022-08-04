“الصحة” توافق على تشغيل مستشفى “السعودي الألماني” في مكة بسعة 300 سرير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية اليوم عن استلامها الترخيص النهائي من وزارة الصحة لتشغيل المستشفى السعودي الألماني بمدينة مكة المكرمة بسعة 300 سرير، حيث تم الإنتهاء من جميع الاختبارات اللازمة للأنظمة الطبية والإنشائية وتوفير الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لبدء عملية التشغيل الفعلي.
وسيكون استقبال المراجعين اعتباراً في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2022.
ومن المتوقع أن تتحمل الشركة مصاريف قبل التشغيل والبدء في التشغيل وسيتم الإفصاح عن أي تطور في النتائج المالية للشركة في الإعلانات الربعية.
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