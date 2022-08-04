وكالة المسجد النبوي تدشن “تسهيل وتوديع”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

دشن مساعد الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الميدانية عبدالعزيز بن علي الأيوبي مبادرة بعنوان “تسهيل وتوديع” التي أطلقتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للحشود بالمسجد النبوي .

وتعمل المبادرة على اختيار مواقع للقاء الزوار وتيسير رحلتهم في المسجد النبوي و إهداءهم وتوديعهم للمغادرة لبلادهم ، أيضًا إرشادهم في الساحات و نقلهم بعربات الجولف مما يحقق الراحة والروحانية للضيف بالمسجد النبوي والروضة الشريفة.

تأتي تلك المبادرات حرصاً من وكالة شؤون المسجد النبوي على حسن استقبال الزوار ومعاونتهم على التيسير والتسهيل لأداء عبادتهم، ولتحقيق ما يتطلع له ولاة الأمر – حفظهم الله – في خدمة الحرمين الشريفين.