ارتفاع طفيف في أسعار الذهب .. وعيار 24 يسجل 213 ريالاً للجرام

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت أسعار الذهب في المملكة، الخميس، ارتفاعا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها أمس الأربعاء.

سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 213.40 ريال، 56.91 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 195.62 ريال، 52.16 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 186.73ريال، 49.79 دولار، فيما وصل عيار 18 إلى 160.05 ريال، 42.68 دولار.