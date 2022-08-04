المتجر الوطني يعلن عن وظائف شاغرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
أعلنت شركة المتجر الوطني عن توفر وظائف شاغرة لكلا الجنسين من حملة الثانوية فأعلى في مدينة (الجبيل) و (جازان).
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي بائع وكاشير وفقاً للشروط التالية
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- مستعد للعمل فورياً.
5- غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
7- الجدية في العمل.
8- أن لا يكون طالب.
9- أن يكون مسجل في منصة طاقات.
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، من خلال البريد هنا
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