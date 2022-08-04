المتجر الوطني يعلن عن وظائف شاغرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

أعلنت شركة المتجر الوطني عن توفر وظائف شاغرة لكلا الجنسين من حملة الثانوية فأعلى في مدينة (الجبيل) و (جازان).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي بائع وكاشير وفقاً للشروط التالية

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة فأعلى.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- مستعد للعمل فورياً.

5- غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.

7- الجدية في العمل.

8- أن لا يكون طالب.

9- أن يكون مسجل في منصة طاقات.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، من خلال البريد هنا