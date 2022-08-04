زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب غرب نيكاراجوا

محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال غرب نيكاراجوا اليوم.

وبحسب بيان صدر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن الزلزال وقع على بعد 23 كيلومترا شمال غرب مدينة ليون في نيكاراغوا وعلى عمق 137 كيلومترا.

ولم ترد أي تقارير فورية تفيد بوقوع خسائر في الأرواح أوالممتلكات جراء الزلزال.