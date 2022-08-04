شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال المتوقع لمباراة ألميريا الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن تشكيل الهلال المتوقع لمباراة ألميريا الودية، في المباراة المقرر أن تقام في غضون الأيام القليلة المقبلة.

تعرف على موعد مباراة الهلال وألميريا الودية والقنوات الناقلة للقاء

من المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين الهلال وألميريا يوم الأحد القادم الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري.

إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد الموعد المحدد لانطلاق المباراة بين الفريقين بشكل نهائي.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة ألميريا الودية

من المتوقع أن يدخل بطل آسيا بالتشكيل التالي أمام ألميريا:-

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك.

خط الوسط:الهدهود، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، محمد كنو.

خط الهجوم: أوديون إيجالو، موسى ماريجا.

إليكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال وألميريا الودية

كشف تركي آل الشيخ سابقًا عبر حسابه الرسمي بـ منصة " تويتر" عن قائمة القنوات الناقلة للأحداث اللقاء الذي يجمع بين بطل السعودية والنادي الإسباني.

وتنقل أولى مباريات الهلال الودية على فضائيات روتانا سينما، روتانا خليجية، روتانا كلاسيك، وأخيرًا lbc اللبنانية.

ملعب مباراة الهلال وألميريا الودية القادمة

يستضيف ملعب بيرللي في مدينة برايتون بدولة بريطانيا، المباراة القادم لزعيم آسيا أمام ألميريا " الصاعد حديثًا إلى صفوف الدوري الإسباني الممتاز".

تعرف على جدول مباريات الهلال التحضيرية للموسم الجديد 2022/2023

كشف نادي الهلال سابقًا على مواقع التواصل الإجتماعي عن خوضه أربع مباريات في فترة الإعداد هذا الموسم.

على تقام المباراة الأولى الودية للزعيم أمام فريق ألميريا الإسباني في السابع من شهر أغسطس القادم.

وبدأ بطل السعودية الإعداد للموسم الجديد في يوم 23 يوليو 2022.

كيف أنهى الهلال الموسم الماضي 2021/2022؟

تمكن الهلال من حسم لقب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسيناريو غير متوقع على حساب الاتحاد، بعد أن جاء على قمة ترتيب الجدول السعودي برصيد 67 نقطة.

موعد إنطلاقة الدوري السعودي في الموسم الجديد 2022/2023

كشفت رابطة الدوري السعودي من قبل عن موعد انطلاقة منافسات دوري المحترفين السعودي للنسخة الجديدة، حيث تبدأ منافسات الموسم الجديد 2022/2023 في يوم 25 أغسطس 2022.

أين يخوض الهلال باقي مبارياته الودية القادمة؟

يقود زعيم القارة الآسيوية مباراتين فقط لا غير في برمنجهام قبل انطلاق الموسم الجديد، على أن يخوض بطل السعودية باقي المباريات الودية في الرياض عقب العودة من المعسكر الخارجي المقام حاليًا في بريطانيا.