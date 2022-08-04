شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال وألميريا الودية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية عن موعد مباراة الهلال وألميريا الودية والقنوات الناقلة، التي ستقام في غضون الأيام القليلة المقبلة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2022/2023.

موعد مباراة الهلال وألميريا الودية والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد القادم الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد انطلاقة المباراة بين الفريقين بشكل نهائي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وألميريا الودية

كشف تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بـ منصة " تويتر" عن القنوات الناقلة للأحداث اللقاء الذي يجمع بين بطل السعودية والنادي الإسباني.

وتنقل مباراة ألميريا والهلال على فضائيات روتانا سينما، روتانا خليجية، روتانا كلاسيك، وأخيرًا lbc اللبنانية.

ملعب مباراة الهلال وألميريا الودية القادمة

تقام المباراة المرتقبة التي تجمع بين النادي السعودي والإسباني على ملعب بيرللي في مدينة برايتون بدولة بريطانيا.

تعرف على تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة ألميريا الودية

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك.

خط الوسط:الهدهود، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، محمد كنو.

خط الهجوم: أوديون إيجالو، موسى ماريجا.

جدول مباريات الهلال التحضيرية للموسم الجديد 2022/2023

كشف نادي الهلال سابقًا على مواقع التواصل الإجتماعي، عن خوضه أربع مباريات في فترة الإعداد هذا الموسم، على تقام أولهما أمام فريق ألميريا الإسباني في السابع من شهر أغسطس القادم.

وبدأ بطل السعودية الإعداد للموسم الجديد في يوم 23 يوليو 2022.

كيف أنهى الهلال الموسم الماضي في دوري المحترفين السعودي2021/2022؟

توج الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسيناريو غير متوقع على حساب الاتحاد، بعد أن تصدر ترتيب الجدول السعودي برصيد 67 نقطة.

تعرف على موعد إنطلاقة الدوري السعودي في الموسم الجديد 2022/2023

أعلنت رابطة الدوري السعودي من قبل عن موعد انطلاقة منافسات دوري المحترفين السعودي، حيث يبدأ الموسم الجديد 2022/2023 في يوم 25 أغسطس 2022.

أين يخوض الهلال باقي مبارياته الودية القادمة؟

من المقرر أن يخوض حامل اللقب السعوي مباراتين فقط لا غير في برمنجهام قبل انطلاق الموسم الجديد.

على أن يخوض بطل السعودية باقي المباريات الودية في الرياض عقب العودة من المعسكر الخارجي في بريطانيا.