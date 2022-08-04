لحملة البكالوريوس فأعلى.. المجلس الصحي السعودي يعلن عن وظائف شاغرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلن المجلس الصحي السعودي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل بالرياض. وأوضح أن المسمى الوظيفي المطلوب هو مدير إدارة الأمن السيبراني، وأخصائي مخاطر أمن سيبراني. وأشار إلى أن التقديم متاحا من الآن، من خلال الموقع هنا أخبار قد تهمك

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