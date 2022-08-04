مهرجان بريدة للتمور يسلط الضوء على التراث السعودي ويرسخ ثقافته المتوارثة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم
يقدم مهرجان بريدة للتمور مجموعة من الفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية والتراثية بمركز الحائط ببريدة الذي يمتد 35 يوماً بمشاركة هيئة فنون الطهي التي هيأت جمله من الفعاليات التي تستهدف شرائح المجتمع .
حيث تقدم الهيئة عدد من الفعاليات الثقافية كجناح مبادرة عام القهوة السعودية 2022م الذي يتيح للزائر فرصة التعرّف على القهوة السعودية، وتذوقها بحسب الطريقة التقليدية ، بالإضافة إلى “سوق المزارعين” الذي يشارك فيه مزارعون ومنتجون محليون بحيث تباع منتجاتهم بشكلٍ مباشر إلى المستهلك وبأسعارٍ منافسه بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي بمشاركة الأسر المنتجة والحرفيين .
كما تقدم هيئة فنون الطهي ورش عمل في الطهي باستخدام جميع أنواع التمور ومنتجاتها؛ لتشجيع الجمهور على استخدام هذه المنتجات بشكل أكبر وبطرق مبتكرة.
يذكر أن المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على التراث السعودي وترسيخ ثقافته المتوارثة، إلى جانب تطوير تجربة ثقافية فريدة للسيّاح والزوّار، وتمكين وتشجيع القطاع الثقافي السعودي على كافة الأصعدة.
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