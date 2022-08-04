بلدية محافظة العيص تتلف مواد فاسده معده للبيع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة أسفرت الجولات الميدانية التي تقوم بها الفرق الرقابية ببلدية محافظة العيص عن ضبط واتلاف ما يزيد عن 4680 بيضة فاسدة كانت معدة للبيع داخل الأسواق في محافظة العيص ،أوضح ذلك المتحدث الرسمي لبلدية محافظة العيص محمد العنمي ، مشيرا إلى أنه في إطار الجهود التي تبذلها البلدية وفرق الرقابه الميدانية للتأكد من سلامة وجودة الأطعمة ولحماية صحة المستهلك، تمكنت الفرق الرقابية ببلدية محافظة العيص من ضبط شاحنة نقل تقوم بتوزيع كميات كبيرة من البيض الفاسد، ومن خلال فحص الشاحنة تبين وجود مواد غذائية ومواد أخرى بالإضافة الى كميات كبيرة من البيض

تقدر بـ 4680 بيضة يظهر عليها علامات التلف والفساد، كانت معدة للتوزيع داخل المحافظة. وجرى التحفظ على كامل الكميات المضبوطة واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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