“إنفاذ” يعلن نجاح المرحلة التجريبية لـ”الإسناد المطور” بطرح أكثر من 800 أصل عقاري

︎

.



أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، نجاح المرحلة التجريبية لنموذج الإسناد المطور، من خلال طرح تجريبي لأكثر من 65 مزاداً تشمل أكثر من 800 أصل عقاري.

وقال المركز إنه سيعمل على التوسع في تطبيق النموذج المطور ليشمل كامل أعمال البيع والتصفية، بهدف خفض مدة التعاقد مع وكلاء البيع والمقيمين المعتمدين، وسرعة طرح العقارات في المزادات العامة بما يسهم في سرعة استيفاء المستفيدين حقوقهم.

وأضاف أنه يعتمد آلية مؤتمتة لتقسيم الأصول بحسب أحجامها وأعمال التسويق المطلوبة لها، ثم إسنادها بشكل آلي ومحوكم إلى وكلاء البيع المصنفين بحسب خبراتهم ومستوى رضا المستفيدين عن أعمالهم السابقة.

وأشار الرئيس التنفيذي للمركز حسين الحربي إلى اعتماد مجلس إدارة المركز برئاسة وزير العدل؛ آليات وقواعد العمل اللازمة لتطوير نموذج العمل، مشيداً بمواكبة وكلاء البيع والمقيمين المعتمدين أعمال التطوير المستمرة والتي من شأنها تعزيز رضا المستفيدين من أعمال التصفية.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

