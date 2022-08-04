هل رقم فاتورة العداد يكفي لإثبات ملكية الوحدة العقارية؟.. “إيجار” توضح

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أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن فاتورة العداد لا تعتبر إثبات ملكية للوحدة العقارية.

وأكدت الشبكة أن إثبات ملكية الوحدة، يلزمه وجود صك ورقي أو إلكتروني، أو حجة استحكام أو أي وثيقة مصدقة من وزارة العدل.

وجاء توضيح الشبكة، ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول مدى إمكانية إثبات ملكية بيته برقم فاتورة العداد لعدم وجود الصك.



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Source akhbaar24

