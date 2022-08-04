“الغذاء والدواء” ترد على مزاعم وجود اختلاف بين سعر الدواء الفعلي والمدون على العبوة

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة وجود اختلاف بين سعر الدواء أو المستحضرات العلاجية الفعلي، وبين السعر المدون على العبوة.
وأشارت الهيئة إلى أن الصيدليات ملزمة بوضع ملصق يوضح سعر المستحضر الصيدلاني على عبوة الدواء، مضيفة أنه يمكن التأكد من السعر الفعلي للمستحضر عبر تطبيق طمني.
وجاء توضيح الهيئة ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول مزاعم وجود اختلاف بين سعر الأدوية الحقيقي وبين المدون على العبوة.
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Source akhbaar24
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