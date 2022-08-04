استشاري: 5 ممارسات تسبب مشاكل ارتجاع المريء

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المناطق_متابعات حذر د. عبدالله الذيابي، طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، من بعض الممارسات التي قد تسبب مشاكل وارتجاء المريء. وقال الذيابي، عبر حسابه في تويتر: إن العوامل التي تزيد أعراض ارتجاع المريء متعددة؛ ومن أبرزها: – الوجبات الدهنية أو الحارة – المشروبات عالية الكافيين كالقهوة. – تناول وجبات كبيرة. – زيادة الوزن. … ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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