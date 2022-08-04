“سعود الطبية”: للاختناق مسببات وهذه طرق علاجه

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المناطق_متابعات أكدت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة الخدمات التنفسية- أن الاختناق هو حالة نقص حاد في الإمداد بالأكسجين إلى الجسم، والذي ينشأ عن التنفس غير الطبيعي أو ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم لدرجة تمنع الخلايا من القيام بوظائفها؛ حيث يؤثر الاختناق في المقام الأول على الأنسجة والأعضاء وقد يؤدي إلى فقدان … ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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