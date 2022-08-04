︎
.
أعربت أمانة منطقة الرياض عن سعادتها، بالتكامل والتعاون المشترك لتيسير إجراءات المستفيدين وتسهيل حصولهم على رخصهم الإنشائية، ضمن منطقة كود المسار الرياضي.
وأشارت الأمانة إلى أن حصول المستفيدين على رخصهم الإنشائية ضمن منطقة كود المسار الرياضي، سيسهم في ترسيخ الهوية العمرانية المحلية المنطلقة من قيم الأصالة ومبادئ الاستدامة.
وكان مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن الشهر الماضي إطلاق الكود العمراني للمناطق الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الرياض: كود المسار الرياضي سيسهم في ترسيخ الهوية العمرانية المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.