شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الشباب المتوقع لمباراة الخيسيراس الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة عن تشكيل الشباب المتوقع لمباراة الخيسيراس الودية، المقرر أن تقام مساء الغد الجمعة.

تشكيل الشباب المتوقع لمباراة الخيسيراس الودية

من المتوقع أن يدخل النادي السعودي بالتشكيل التالي أمام نظيره الإسباني مساء الغد:-

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: متعب الحربي، ألفريد ندياي، نادر الشراري، خالد الغامدي.

خط الدفاع:كريتشوفياك، إيفر بالغيا، نواف العابد.

خط الهجوم: كريستيان جوانكا، كارلوس جونيور، هتان باهبري.

موعد مباراة الشباب والخيسيراس والقنوات الناقلة

تقام المباراة التي تجمع بين الشباب السعودي والخيسيراس الإسباني بالدرجة الثالثة" مساء الغد الجمعة الموافق 5 من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

نجم الشباب يقترب من العودة إلى الدوري الإسباني

فجرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية عن مفاجآة من العيار الثقيل بعدما أشارت إلى اقتراب عودة نجم نادي الشباب إلى الدوري الإسباني.

وجاء ذلك بعدما كشف قادش الإسباني اهتمامه الشديد من أجل الحصول على خدمات ألفريد ندياي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

كما وأشارت تلك التقارير إلى اقتراب توصل الطرفين إلى اتفاق مناسب بين الطرفين، لإتمام التعاقد هلال الأيام القليلة المقبلة.

وخطف نجم السنغال أنظار العديد من الأندية الأوروبية بعد المستوى الأخير الذي ظهر به مع الشباب، بالإضافة إلى تمكنه في اللعب باكثر من مركز، « وسط، دفاع».

تعرف على أرقام ندياي مع الشباب منذ انضمامه إليه

منذ أن انضم صاحب الـ 32 عامًا إلى النادي السعودي في عام 2019 قادمًا من صفوف فياريال الإسباني، شارك اللاعب مع النادي السعودي في 61 مباراة فقط لا غير، ناجحًا في تسجيل هدف وحيد بقميص الشباب.