شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة العين والفيحاء الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة العربية في العديد من أنحاء العالم عن موعد مباراة العين والفيحاء والقنوات الناقلة، المقرر أن تقام مساء اليوم الخميس.

موعد مباراة العين والفيحاء الودية

نرصد لكم عبر موقعنا سعودي سبورت في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن المواجهة المنتظرة التس ستقام مساء اليوم الجمعة الموافق 3 من شهر أغسطس الجاري، في الودية الرابعة بالنمسا استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022/2022.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على جدول مباريات العين في الدوري الإماراتي للمحترفين 2022/2023

نرصد لكم عبر موقعنا "سعودي سبورت" جدول مباريات بطل الإمارات في النسخة الجديدة من دوري الخليج العربي.

في الجولة الأولى

عجمان × العين، تقام المباراة يوم 2 أو 3 سبتمبر المقبل.

في الجولة الثانية

الظفرة × العين، تقام المباراة يوم 9 أو 10 سبتمبر.

في الجولة الثالثة

الجزيرة × العين، تقام المباراة يوم 15 أو 16 سبتمبر.

في الجولة الرابعة

اتحاد كلباء × العين، تقام المباراة يوم 1 أو 2 أكتوبر.

في الجولة الخامسة

دبا الفجيرة × العين، تقام المباراة يوم 7 أو 8 أكتوبر.

في الجولة السادسة

العين × الوحدة، تقام المباراة يوم 15 أو 16 أكتوبر.

- الجولة السابعة

النصر × العين، تقام المباراة يوم 22 أو 23 أكتوبر.

- الجولة الثامنة

شباب الأهلي × العين، تقام المباراة يوم 28 أو 29 أكتوبر.

- الجولة التاسعة

خورفكان × العين، تقام المباراة يوم 5 أو 6 نوفمبر.

- الجولة العاشرة

الشارقة × العين، تقام المباراة يوم 11 أو 12 نوفمبر.

- الجولة الحادية عشر

بني ياس × العين، تقام المباراة يوم 15 أو 16 نوفمبر.

- الجولة الثانية عشر

الوصل × العين، تقام المباراة يوم 20 أو 21 نوفمبر.

- الجولة الثالثة عشر

البطائح × العين، تقام المباراة يوم 22 أو 23 يناير.

كيف أنهى العين الدوري الإماراتي للنسخة الماضية 2021/2022؟

تمكن العين من حصد اللقب الإماراتي بعد غياب طويل، وجاء ذلك بعد ما تربع على عرش جدول ترتيب المسابقة برصيد 64 نقطة.