زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب غرب نيكاراغوا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال غرب نيكاراغوا اليوم.

وبحسب بيان صدر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن الزلزال وقع على بعد 23 كيلومترا شمال غرب مدينة ليون في نيكاراغوا وعلى عمق 137 كيلومترا.

ولم ترد أي تقارير فورية تفيد بوقوع خسائر في الأرواح أوالممتلكات جراء الزلزال.

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