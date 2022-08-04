الأحد المقبل انطلاق مركز كفيف الصيفي بالرياض

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المناطق_الرياض
تطلق جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض “كفيف” مركزها الصيفي لهذا العام يوم الأحد المقبل في مقرها بالرياض والذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بواقع أربعة أيام في الاسبوع، وسيستقطب ١٠٠ كفيف وكفيفة من مختلف الأعمار والفئات، حيث يشتمل المركز على برامج تدريبية وتأهيلية، كما يشتمل على فعاليات رياضية وترفيهية وثقافية.
ويذكر أن مركز كفيف الصيفي يشهد هذا العام إقامة عدد من المسابقات الرياضية للمكفوفين وأبرزها في كرة الهدف وتنس الطاولة بالإضافة للالعاب الحركية المختلفة.
كما ستشهد هذه النسخة إقامة أمسيات ثقافية بالإضافة للمسابقة الثقافية التي ستقيمها الجمعية لمستفيديها ضمن فعاليات مركزها الصيفي، بهدف دعم النمو الثقافي لدى المكفوفين.
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Source almnatiq
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