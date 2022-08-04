شاهد : مغنية بوب إنجليزية تغني “طلع البدر علينا” بعد اعتناقها الإسلام

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طرحت مغنية البوب “سلوى لورين” أنشودة “طلع البدر علينا” بتوزيع جديد عبر القناة الرسمية لها على موقع يوتيوب بعد أن اعتنقت الإسلام تعبيرا عن حبها للرسول محمد .

من هي سلوى لورين

سلوى لورين مغنية وكاتبة أغنيات إنجليزية مرت برحلة من التساؤلات حتى اعتنقت الإسلام وبدأت فى كتابة مقالات عن رحلتها فى البحث والقيم الإنسانية، حصلت على بكالوريوس فى موسيقى الجاز واشتهرت بالعزف على البيانو وعرفت بعشقها لموسيقى البوب.

وحصلت سلوى على تدريبها مع ستيفى فان لانج وجوشوا ألامو فهما مدربا أصوات مشهوران بالمملكة المتحدة قاما بتدريب الكثير من فرق البوب الشهيرة والفرق الموسيقية وأيضاً قاما بالتدريب الصوتى فى عدد من البرامج مثل ذا فويس وإكس فاكتور وبوب آيدول وليتل ميكس بالإضافة إلى مشاركتها معهما فى بعض الأعمال كما شاركت فريق أوركسترا شباب الجاز ببريطانيا بعض أعمالهم.

وقامت سلوى لورين مؤخرًا بجولة غنائية فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وباكستان وأوروبا وغنت مع فنانين كبار مثل إيد شيران، وكذلك غنت للحكومة البريطانية وللأمير تشارلز كونها عازفة بارعة

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Source almnatiq

