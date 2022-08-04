طقس اليوم.. درجات الحرارة تعاود الارتفاع واستمرار فرص هطول الأمطار بمعظم المناطق

︎

.



أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) في مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن الفرصة لا تزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وأضاف أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (40 درجة في مكة المكرمة، و42 درجة في المدينة المنورة، و43 درجة في الرياض، و45 درجة في الدمام، و37 درجة في جدة).



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

