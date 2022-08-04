دراسة: دواءان شائعان يزيدان من خطر الإصابة بنوبة قلبية في فصل الصيف

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كشفت دراسة جديدة أجرتها كلية ييل للصحة العامة،عن دواءين لأمراض القلب يؤديا إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية خلال أشهر الصيف، هما الأسبرين وحاصرات بيتا .

ووجدت البيانات التي جمعتها جامعة ييل أن الأشخاص الذين عانوا من نوبات قلبية غير مميتة خلال الصيف غالبا لم يتناولوا هذه الأدوية الوقائية.

وقال الأستاذ المساعد في جامعة ييل، كاي تشين، عن النتائج: “المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية لديهم مخاطر أعلى. أثناء موجات الحرارة، يجب عليهم اتخاذ الاحتياطات”.

لماذا تكون النوبات القلبية أكثر شيوعا خلال الصيف والشتاء؟

وقال البروفيسور تشين :”تكون النوبات القلبية أكثر شيوعا في الصيف والشتاء حيث يتعين على الجسم العمل بجدية أكبر للحفاظ على درجة حرارته الأساسية عند المستوى الصحيح. وهذا يعني أن القلب يجب أن يعمل بجد أكبر لضخ المزيد من الدم في جميع أنحاء الجسم”.

وفي الصيف، يعني هذا العمل بجهد أكبر للحفاظ على برودة الجسم، وفي الشتاء لإبقائه دافئا.

ومع ذلك، لا تعني الدراسة أنه يجب على المرضى أن يتوقفوا عن تناولها؛ فحاصرات بيتا والأسبرين ضروريان.

في ماذا تستخدم حاصرات بيتا

وتوصف حاصرات بيتا عادة بعد استشارة الطبيب العام الذي سيقرر ما إذا كانت ضرورية للاستخدام.

وبالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، يمكن أيضا استخدام حاصرات بيتا لعلاج أو منع:

• الذبحة الصدرية (ألم في الصدر).

• الرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب).

• فشل القلب.

• ضغط دم مرتفع.

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Source almnatiq

