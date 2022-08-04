“عبدالله الطبية”: لا تشتر المواد من الثلاجة إذا كانت مكشوفة أو درجة تبريدها غير جيدة

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قدمت مدينة الملك عبدالله الطبية، بعض الإرشادات الغذائية التي تتعلق بحفظ وصلاحية المواد الغذائية.
وحذرت المدينة من شراء المواد الغذائية من الثلاجة إذا كانت درجة تبريدها غير جيدة، أو غير نظيفة أو مكشوفة.
ودعت إلى التأكد من تاريخ ومدة الصلاحية لكل منتج، مشددة على فصل الأطعمة النيئة عن الأطعمة الجاهزة للأكل.
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Source akhbaar24
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