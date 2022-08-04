شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراب رحيل جديد في صفوف النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية السعودية اليوم الخميس تطورات مثيرة بشأن صفقة انتقال لاعب النصر إلى صفوف الوحدة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد قاسم يقترب من الرحيل إلى الوحدة

ويقترب محمد قاسم من توديع صفوف العالمي منضمًا إلى الوحدة في صفقة انتقال دائم، ذلك اللاعب الذي انضم إلى النصر الموسم الماضي قادمًا من الفيصلي في انتقال حر.

أرقام محمد قاسم مع النصر 2021/2022

يسعى قاسم إلى ترك صفوف النصر في أقرب فرصة ممكنة بسبب المشاركة الغير كافية التي يحظاها اللاعب مع النصر، حيث لم يشارك الدولي السعودي في الموسم الماضي إلا في 11 مباراة فقط لا غير.

صفقة نارية منتظرة في الوحدة

كشفت العديد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية إلى إمكانية انضمام الدولي السوري عمر السومة إلى صفوف الوحدة السعودي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء ذلك بعدما تواجد النادي السعودي ضمن أبرز الخيارات المطروحة للسومة، والمنافسة بقوة لضم المهاجم السوري.

عمر السومة يسابق الزمن لترك صفوف الأهلي

أبلغ السومة إدارة أهلي جدة برغبته في خوض تجربة احترافية أخرى جديدة بالرحيل عن صفوف الملكي خلال الصيف الحالي.

ويسعى اللاعب من أجل ترك صفوف الأهلي بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها النادي بالهبوط من دوري المحترفين السعودي بعد أن احتل المركز الـ 16 من جدول ترتيب الدوري السعودي للمرة الأولى في تاريخه.