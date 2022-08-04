تفاصيل إلزام مقاول بإعادة سفلتة طريق وتحميله التكاليف في المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ألزمت أمانة منطقة المدينة المنورة أحد المقاولين بإعادة تنفيذ أعمال السفلتة على طريق المطار وفقاً للشروط والمواصفات الفنية، وتحميله التكاليف المالية لأعمال الكشط وإعادة السفلتة. وأوضحت الأمانة أن القرار جاء بعدما تبيّن من خلال المتابعة والمراقبة الميدانية وجود خلل في أعمال التنفيذ. وألزمت أمانة المدينة المقاول بإزالة الطبقة السطحية للإسفلت، وإعادة تنفيذ الأعمال مجدداً وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة. أخبار قد تهمك

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