محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
يعاني البعض من مشاكل وأعراض الحموضة والتي تتسبب في حالة من الأرق وعدم الارتياح، لاسيما بعد تناول الطعام أو تناول العصائر والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.
وفي هذا السياق، وجه د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض نصيحة مهمة وغير مكلفة لتقليل مشاكل الحموضة.
وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن استبدال القهوة والشاي والمشروبات الغازية بالماء قد يخفف من الحموضة وارتجاع المريء”.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر دون تكلفة.. استشاري يوجه نصيحة للتحفيف من مشاكل الحموضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.