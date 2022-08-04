دون تكلفة.. استشاري يوجه نصيحة للتحفيف من مشاكل الحموضة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يعاني البعض من مشاكل وأعراض الحموضة والتي تتسبب في حالة من الأرق وعدم الارتياح، لاسيما بعد تناول الطعام أو تناول العصائر والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

وفي هذا السياق، وجه د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض نصيحة مهمة وغير مكلفة لتقليل مشاكل الحموضة.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن استبدال القهوة والشاي والمشروبات الغازية بالماء قد يخفف من الحموضة وارتجاع المريء”.