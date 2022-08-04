شاهد.. عراقيون يضربون صورة نوري المالكي بالنعال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وثق مقطع فيديو قيام عدد من العراقيين بضرب صورة لرئيس الحكومة العراقية الأسبق، نوري المالكي، بالنعال.
وأظهر الفيديو صورة لنوري المالكي معلق حول رقبته حبل المشنقة ويرتدي زي الإعدام .
وأبان الفيديو قيام عدد من العراقيين بضرب الصورة بالنعال تعبيرا عن غضبهم .
وكان المالكي ظهر مؤخرا وهو يحمل السلاح بالقرب من منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
والتف فريق حماية المالكي حوله وهو يحمل السلاح بعد أنباء عن محاولة أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الوصول إلى منزله.
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ويشهد العراق حالة من التوتر السياسي ويواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم في البرلمان العراقي. ودعت أطراف سياسية الكتل الشيعية لإنهاء المظاهرات الشعبية والتغلب على حالة الانقسام.
كما دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اليوم الأربعاء الطبقة السياسية إلى إيجاد “حلول عاجلة للأزمة” عبر الحوار بين الأطراف السياسية، وسط خلافات حادة في ما بينها حول تسمية رئيس وزراء جديد للبلاد.
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